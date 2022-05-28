'Cumhurbaşkanı danışmanıyım' diyerek 3 milyon lira dolandırdı

16 ilde düzenlenen ve "Müsilaj" adı verilen operasyon kapsamında, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 ayrı adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda, nitelikli dolandırıcılık suçu işledikleri belirlenen eski ilaç mümessili Aslı A., Fatih A., Mehmet K. ve Soner T. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda çok sayıda adli evrakla dijital materyal ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

DHA'nın haberine göre operasyonun ardından şüphelilerin dolandırıcılık yöntemleriyle ilgili detaylar ortaya çıktı. Adana'da gözaltına alınan 42 yaşındaki Aslı A.'nın, kendisini Cumhurbaşkanı danışmanı olarak tanıttığı, "FETÖ" soruşturması kapsamında yargılanan kişileri, "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'FETÖ' soruşturmalarından sorumluyum. Bu görevle gönderildim. Sizi tahliye ya da beraat ettirebilirim. Adliyede görevli hakim ve savcılar benim öğrencim. Onların atamalarını ben yaptırıyorum" dediği öne sürüldü. Şüphelinin bu yöntemle çok sayıda kişiden para aldığı, tahliye edilenlere bunu kendisinin yaptırdığını söylediği, tutuklu kalanların yakınlarıyla ise irtibatını kestiği de iddia edildi.

Aslı A. ile birlikte gözaltına alınan 48 yaşındaki şüpheli Fatih A.'nın ise "Jandarma İstihbarat ve Terörle Mücadele Grup Komutanlığı'nda (JİTEM) yarbay olarak görev yaptığını" söylediği öğrenildi. Şüphelilerin dolandırıcılık için gittiği illerde lüks bir ev kiralayıp, iş insanları, doktorlar ve avukatlarla görüştükleri, Aslı A.'nın bu kişilere," Ben Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ekonomi danışmanıyım. Yatırım için paranızı bana verin, borsada değerlendireyim" dediği iddia edildi.

Aslı A.'nın, dolandıracağı kişiler ve meslekleri hakkında bilgi edindiği söylenirken bu yöntemle 30'dan fazla kişiyi 3 milyon lira dolandırdıkları, deşifre olunca il değiştirdikleri kaydedildi.