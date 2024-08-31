Cumhurbaşkanı danışmanı tehdit etti: Aklınızı başınıza alın, kalkışmaların başı çok sert ezilir

İktidarı ve AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdiği için 12 Ağustos'ta tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu ile sokak röportajları ve yurttaşların düşüncelerini söyleme özgürlüğü yeniden tartışma konusu oldu.

Haksız yere “halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama” suçundan tutuklanan Kayserilioğlu dün tahliye edildi ama tahliyesi sonrası AKP cephesinden arka arkaya açıklamalar geldi.

Erdoğan'ın danışmanlarından aynı zamanda Sivil Dayanışma Platformu Başkanı Ayhan Oğan, muhaliflere tehditler savurdu.

Sosyal medya paylaşımlarını gerekçe gösteren Oğan, "31 Mart seçimlerinden sonra, muhalif siyasetçiler başta olmak üzere bazı muhalif sosyal medya hesaplarında aşırı bir özgüven ve agresifleşme görülmektedir. Cumhurbaşkanı'na ve oy veren tabana yönelik küfür, hakaret tehdide varan saygısızlık kabul sınırlarını zorlamaktadır" ifadelerini kullandı.

Oğan 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri ile 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nin sonuçlarını paylaşarak, muhalefette oy artışı olmadığını iddia etti, AKP seçmeninin sandığa gitmediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı danışmanı şöyle yazdı:

"Kendilerini darı ambarında görenler aklını başına alsın; yaptıkları haddi aşan davranış ve yorumları toplumsal hafıza kaydeder, devlet not eder. Gayrimeşru kalkışmaların başı çok sert ezilir."

'Yeni bir devlet kuruyoruz' demişti

Eski AKP MKYK üyesi de olan Oğan, 2017'deki "Biz yeni bir devlet kuruyoruz, kurucusu da Erdoğan'dır" sözleriyle kamuoyunda tanınır hale geldi. Oğan'ın tepki çeken sözleri hakkında o dönem suç duyurusunda da bulunuldu ancak bir sonuç alınamadı.

En son geçtiğimiz yıl AYM'yi hedef alan Oğan, "Yargı hiyerarşisinde en üst yetkili mahkeme Yargıtay’dır. AYM yargısal aktivitede bulunamaz" demişti.