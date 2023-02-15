'Cumhurbaşkanı buraya gelsin, yüzü yetiyor mu?' diyen hemşirenin evine polis gitti

Habertürk muhabiri Gülçin Hacıevliyagil Ayçe, Adıyaman'daki gelişmeleri canlı yayında aktardığı sırada sağlık çalışanı olduğunu belirten bir yurttaş kadraja girerek isyanını haykırdı. O anlarda Habertürk'ün yayını kesmediği fark edilirken; sağlık çalışanının "Cumhurbaşkanı buraya gelsin. Gelsin bakalım yüzü yetiyor mu? Adıyaman'da 1 tane vekil, üst düzey yönetici yok" sözleri gündem oldu.

Jet hızıyla tutanak

Evrensel gazetesinin haberine göre Habertürk yayınında konuşan sağlıkçıya görüntülerin yayılmasının ardından tutanak tutuldu. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) avukatı Kamil Tekin Sürek'ten edinilen bilgiye göre, görüntülerin yayınlanmasının ardından B.A. isimli hemşirenin evine polis giderek tutanak tuttu. Yayında konuşan kişinin hemşire B.A. olduğu tespitinin yapıldığını söyleyen Sürek, hemşire hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret ve halkı kışkırtma” iddialarıyla dava açılabileceğini söyledi.

Ne olmuştu?

Habertürk muhabiri Gülçin Hacıevliyagil Ayçe, Adıyaman'daki gelişmeleri canlı yayında aktardığı sırada sağlık çalışanı olduğunu belirten bir yurttaş kadraja girerek tepki gösterdi.

Devletten hiçbir üst düzey yöneticinin Adıyaman'da olmadığını söyleyen ve kendilerinin yalnız bırakıldığını belirten ve kameraya bakarak isyan eden sağlık çalışanı, "Adıyaman 3 gün boyunca kaderine terk edildi. İnsanlar burada 3 gün boyunca enkaz altında soğuktan, açlıktan öldü. Cumhurbaşkanı buraya gelsin. Gelsin bakalım yüzü yetiyor mu? Adıyaman'da 1 tane vekil, üst düzey yönetici yok" dedi.

O anlarda Habertürk'ün yayını kesmemesi ise dikkat çekti.