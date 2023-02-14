Canlı yayına giren sağlık personeli: 'Adıyaman sahipsiz kaldı, uyanın artık!'

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da arama kurtarma çalışmaları sürerken, bölgedeki Habertürk canlı yayınına bir sağlık personeli girdi.

Canlı yayına giren sağlık personeli, kentte depremin ardından bir üst düzey yöneticinin dahi gelmediğini vurgulayarak tepkisini dile getirdi.

Sağlık personeli şöyle konuştu:

"Ben Adıyaman'da özel bir hastanede sağlık çalışanıyım. Şu anda hastanemiz tahliye oldu. Adıyaman'ı 3 gün boyunca kaderine terk ettiler. Biz yoldayken herkesin sesini duyduk 'imdat, yardım edin' diye. Kulaklarımızı kapattık, çünkü kimse buraya yardıma gelmedi. Herkes 3 gün sonra buraya geldi. İnsanlar burada soğuktan dondu. Soğuktan öldüler, açlıktan öldüler. Enkazın altında 3 gün boyunca soğuktan dondular. Ne yapalım biz? Cumhurbaşkanı buraya gelsin bakalım, yüzü yetiyor mu, gelsin. Gelin! Adıyaman'da bir tane vekil yok, bir tane üst düzey yönetici yok. Gelin! Bu acı sadece bizim acımız galiba, sahipsiz bıraktınız Adıyaman'ı. Hepimizi sahipsiz bıraktınız. Bu kolonların, çimentoların altında hepinizin kanı var. Hani nerede kriz yönetimi? Çocukların hepsi öldü. Uyan artık Türkiye, uyan!"