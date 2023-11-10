Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Yargıtay kararının tarafımdan yazıldığı iddiası yalandır

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, Yargıtay’ın Can Atalay hakkındaki Anayasa Mahkemesi kararını tanımama ve AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasına ilişkin yeni bir açıklamada bulundu.

Yargıtay'ın AYM'nin TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği hak ihlali kararını reddetmesini savunan Uçum, söz konusu kararın "kendisi tarafından yazıldığı iddiasını" yalanladı.

Uçum'un konuya dair sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

"Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin gündemdeki kararının tarafımdan yazıldığı iddiası tamamen yalandır. Yargının bağımsızlığını tartışma konusu yapmak için ileri sürülen bu asılsız iddiayı şiddetle reddediyorum. Bu tür asılsız isnadlarla oluşturmaya çalıştıkları kaos ortamına argüman üretmeye çalışanlar bilsinler ki emellerine ulaşamayacaktır."