Cumhurbaşkanı adaylığı için son 48 saat: Sinan Oğan 63 binde, Perinçek 20 binde kaldı

Seçmenler tarafından belirlenecek cumhurbaşkanları adayları için atılan imza sayıları açıklandı. Memleket Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce yeterli sayıyı bulan ilk aday olurken, Ata İttifakı'nın ortak adayı Sinan Oğan 60 bini aştı.
Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) alınan verilerine göre dördüncü gün saat 17.00 itibariyle adayların topladıkları imza sayıları şu şekilde:
- Muharrem İnce: 104 bin 357
- Sinan Oğan: 63 bin 027
- Doğu Perinçek: 20 bin 400
- Yakup Türkal: 2462
- Erkan Trükten: 1604
- Tevfik Ahmet Özal: 1025
- İrfan Uzun: 698
- Halil Murat Ünver: 369
- Hilmi Özden: 333
- Davut Turan: 106
YSK’nın aldığı karara göre Cumhurbaşkanı adayı olabilmek için 100 bin imza toplanması gerekiyor. Seçmenler, adaylara imza verebilmek için 27 Mart pazartesi saat 20.00'ye kadar ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına başvurarak imza verebilecek. Ayrıca, alınan kararla saat 20.00 itibarıyla sırada bekleyenlerin de tespitinin yapılarak bu kişilerin de imza işlemleri tamamlanacak.