Cumhurbaşkanı adaylarının pusuladaki yeri belli oldu

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için, Cumhurbaşkanı adaylarının seçim pusulasındaki yerleri için kura çekimi yapıldı.
14 Mayıs'taki seçimlerde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ata İttifakı adayı Sinan Oğan ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce yarışıyor.
Kura çekimine göre Erdoğan pusulada 1'inci sırada; Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu pusulada 3'üncü sırada, Ata İttifakı adayı Sinan Oğan pusulada 4'üncü sırada, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise pusulada 2'nci sırada yer alacak.
Buna göre pusulada isimler "Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan" şeklinde olacak.