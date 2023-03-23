Cumhurbaşkanı adayları için atılan imza sayısı açıklandı: 100 bin imzaya ulaşabilen olmadı

Seçmenler tarafından belirlenecek cumhurbaşkanları adayları için ikinci gün atılan imza sayıları açıklandı. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce 51 bin 367, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan 46 bin 725, Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ise 25 bin 924 imza aldı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklanan karara göre; Hilmi Özden, Halil Murat Ünver, Yakup Türkal, Ahmet Özal, Sinan Oğan, Muharrem İnce, Doğu Perinçek, Fatih Erbakan, İrfan Uzun, Davut Turan ve Erkan Trükten seçmenler tarafından verilecek 100 bin imza ile cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilebilecek.

Seçmenler, 22-27 Mart tarihleri arasında ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına başvurarak adaylara imza verebilecek.

YSK'dan alınan verilerine göre ilk günün ardından adayların topladıkları imza sayıları şu şekilde: