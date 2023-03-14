Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan: Evvelisi gün çıktık, yüzde 16’lardayız

Zafer Partisi, Adalet Partisi, Ülkem Partisi ve Türkiye İttifakı Partisi’nin oluşturduğu Ata İttifakı, 11 Mart’ta yapıkları açıklama ile cumhurbaşkanı adaylarının eski MHP Milletvekili Sinan Oğan olduğunu duyurmuştu. Açıklamanın hemen ardından Doğru Parti, ittifaktan ayrıldığını duyurmuştu.

'Ayağı yere basan bir siyasetçiyim'

İttifakın Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, adının açıklanmasından iki gün sonra HaberTürk’te Fatih Altaylı’nın sunduğu Teke Tek programına konuk oldu.

İkinci tura Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun kalması durumunda nasıl tavır alacakları sorusuna yanıt veren Oğan, “Sayın Kılıçdaroğlu yüzde 20 ile başladı. Şimdi yüzde 40'larda. Biz evvelsi gün çıktık, şu anda yüzde 16'larda gözüküyoruz” iddiasında bulundu. Oğan, “Bizim verilerimiz, dayandığımız seçmen kitlesi tabanının vatansever, Atatürkçü, Türk milliyetçisi olduğunu, HÜDA PAR ve HDP arasında kalmak istemeyen kitleyi hesaba katınız. Ayağı yere basan siyasetçiyim” dedi.

'İnce'nin aday olmayacağını biliyorduk'

Oğan, aday belirlemenin hemen öncesinde Ata İttifakı ile yollarını ayıran Muharrem İnce hakkında ise şöyle konuştu:

"Bizim Muharrem İnce'nin hareketiyle benzerliğimiz yok. Biz Ümit hocamla beraber ta ASAM'ın başkanı iken beraber çalışıyorduk. İkimiz de MHP milletvekiliyiz, genel başkan adayıyız. Biz bu işlere ilk başladığımızda Ümit Bey'le oturduk, bugünün adımlarını 6 ay önce konuştuk. Ondan sonra farklı gelişmeler oldu. Mansur Bey, Muharrem Bey meselesi konuştu. Çünkü maya tutmazdı. Mansur Bey aday olsaydı keşke. Biz aday olmayacağını biliyorduk. Muharrem Bey 'bana Türkçülükle de Kürtçülükle de gelmeyin' dedi. 'Dersim' diyen birinden Zafer Partisi hazzetmez. Bizim de Ata İttifakı olarak müzakere ettiğimiz birçok parti var. Muharrem Bey'le de müzakere yapılır. Belki ikna edilir. Muharrem Bey'le müzakereyi sadece cumhurbaşkanı boyutuyla düşünmemek lazım."