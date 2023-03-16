Cumhurbaşkanı adayı Ahmet Özal: Yeniden bir Özal lazım

Anadolu Birliği Partisi, Bağımsız Cumhuriyet Partisi, Osmanlı Partisi, Vatanseverler Partisi, Yeni Anavatan Partisi, Yeni Yol Partisi ve Teknoloji ve Kalkınma Partisi’nin (TEK Parti) oluşturduğu "Türkiye İttifakı"nın cumhurbaşkanı adayı ise Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu, 21’inci Dönem Malatya Milletvekili ve TEK Parti Genel Başkanı Ahmet Özal oldu.

17 Mart Cuma günü İstanbul’da bir otelde aday tanıtım toplantısı yapacak olan Özal, bu açıklamadan önce neden aday olduğunu Gazete Duvar'dan Serkan Alan'a anlattı. Başka partilerden adaylık için gerekli olan 100 bin imza için destek telefonları aldığını belirten Özal, seçimin ikinci tura kalması durumunda atacağı adımı da açıkladı.

Ahmet Özal, “Ben Allah’a şükür her şeyi gördüm. Ama Türkiye’de şu anda hem ekonomide hem de dış politikada problemler var. ‘Benim ne katkım olabilir’ derdine düştük. Onun için aday oldum” dedi.

'Her yerde yeniden bir Özal yakışır diyorlar'

"Bilgi birikimimi Türkiye için kullanmak istiyorum. Bu seçimlerde bir şeyler yaparız" diyen Özal, "Her yerde söylüyorlar, ‘Yeniden bir Özal yakışır’ diyorlar. Sokakta insanlar bunu belirtiyor. Yeniden bir Özal lazım, ne yapalım? O dönemi tekrardan biz yapabiliriz diye düşünüyorum" diye konuştu.

'Kime oy vermek isterlerse ikinci turda verirler'

Erdoğan ile Kılıçdaroğlu’nun ikinci tura kalması gibi bir senaryodaki tutumunu da açıklayan Özal, “Ben kimseye, ‘şuraya oy verin buraya oy verin’ demeyi düşünmüyorum. İnsanları serbest bırakmak lazım. Kime oy vermek isterlerse ikinci turda verirler" diye konuştu.