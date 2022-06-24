Cumhur ve Millet İttifakı buluştu: İşte tarikat liderinin cenazesine katılanların listesi

İsmailağa Cemaati'nin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu’nun ölümünün ardından Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir konuşma gerçekleştirmişti.

Bakanların da yoğun olarak katılım gösterdiği cenaze törenine, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve CHP Milletvekili İlhan Kesici'nin katılması dikkat çekti.

Aynı törende Millet İttifakı'nın ortağı Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yan yana saf tuttu.

Cemaat liderinin ölümünün ardından taziye mesajı yayımlayan İYİP ve Deva Partisi'nden cenazeye kimlerin katıldığına ilişkin henüz bilgi bulunmuyor.

Ustaosmanoğlu’nun cenaze törenine katılanların sadece bir bölümlerinin isimleri şöyle:

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş

Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş

Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu

CHP Milletvekili İlhan Kesici

Erdoğan ne dedi?

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nakşibendi tarikatına bağlı İsmailağa cemaatinin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesine katılar arasındaydı.

Cenazede konuşan Erdoğan, "İlim, irfan ve hikmet sahibi bir önderimizi ebediyete yolcu ediyoruz. Ben Hoca Efendi Hazretleri'ni 65-66'lı yıllarındayken Fatih İmam Hatip'te öğrenciyim, cuma namazlarında genelde İsmailağa Camii'ne gelir kendisini dinlerdik, orada kendisiyle müşerref olurduk. Gerçekten bir ömür bu ümmetin manevi mimarı olarak bulunmuş Hoca Efendi Hazretleri'nin şarktan garba uzayan bir mücadele ve bu mücadelede de farz, sünnet bunlardan asla zerre kadar tavizinin olmadığını biliyoruz" dedi.

CHP'den üst düzey katılım

İsmailağa Cemaati'nin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu’nun ölümünün ardından adeta taziye kapışması yaşanırken, resmi bir taziye mesajı yayımlamayan CHP, cenazeye "üst düzey" katılım gösterdi.

Bugün düzenlenen cenaze törenine CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici de katıldı.

TKP'den tepki: Laikliğin cenazesini kılıyorlar

Türkiye Komünist Partisi 'Millet' ve 'Cumhur' ittifakının 'laikliğin cenazesini kıldığı' buluşmaya tepki gösterdi.

TKP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "'MİLLET' orada, 'CUMHUR' orada, laikliğin cenazesini kılıyorlar... HALK ise yoksullukla boğuşuyor.#BuDüzenDeğişmeli" denildi.