'Cumhur ittifakının yöneticilerini uyarıyoruz, Türkiye kansız, acısız seçim yaşasın'

Selçuk Özdağ, Cumhur İttifakı'na uyarıda bulunurken 'çeteleri, mafyaları, hukuksuz, keyfi davranan bürokratları zapturapt altına alsınlar ki Türkiye kansız, kavgasız, acısız seçim yaşasın' dedi.

Haber Merkezi

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, 6'lı masanın, hükümet programını 30 Ocak'ta kamuoyu ile paylaşacağını, adayın da şubat ayında açıklanacağını söyledi.

Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Özdağ, Sinan Ateş cinayetine dair değerlendirmede bulunurken, “Cumhur ittifakının yöneticilerini uyarıyoruz: Lütfen kolluk güçlerini, yargıyı serbest bırakın, özgür çalışsınlar. Ama çeteleri, mafyaları, hukuksuz, keyfi davranan bürokratları zapturapt altına alsınlar ki Türkiye kansız, kavgasız, acısız seçim yaşasın. Bugüne kadar yaşanan acılar yeter” dedi.

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