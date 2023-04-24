Cumhur İttifakı'nın HÜDA PAR'lı adayı Hizbullah davasında hapis yatmış

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, AKP kontenjanından milletvekili adayı gösterilen HÜDA Par Diyarbakır İl Başkanı Faruk Dinç'in 2009'da Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Hizbullah davası kapsamında hapis yattığını yazdı.

Saymaz, yazısında, "AK Parti, Cumhur İttifakı'na katılmaları karşılığında Hüda Par'a dört milletvekilliği için listelerinde yer ayırdı. Hüda Par lideri Yapıcıoğlu, İstanbul 3. Bölge 4. sıradan… Genel Sekreter Şehzade Demir, Gaziantep 6. sıradan…Parti Sözcüsü Serkan Ramanlı, Batman 2. sıradan…Diyarbakır İl Başkanı Faruk Dinç ise Mersin 4. sıradan aday yapıldı. Yapıcıoğlu'nun vaktiyle Hizbullah davasında avukatlık yaptığını ve örgütü terörist görmediğini sağır sultan biliyor. Demir de Hizbullah'ın kapatılan dergisi İnzar'ın yazarlarındandı. Dinç ise 2007 yılında Malatya İnönü Üniversitesi'nde Eczacılık Fakültesi'nde okurken, İhya Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği'nin (İhya-Der) aktivistiydi" ifadesini kullandı.