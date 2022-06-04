Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı açıklandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının Recep Tayyip Erdoğan belirterek, muhalefetin de adayını açıklaması gerektiğini belirtti.

Kızılcahamam'da AK Parti 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenleyen Ömer Çelik, muhalefetin seçim güvenliğiyle ilgili "kara propaganda" yaptığını söyledi. Çelik, "Terör konusunda, suç örgütlerine sesi çıkmayanların bize vereceği ders yoktur" diyerek AKP'nin seçim güvenliği konusunda "suçlanacak zerre kadar bir lekesi olmadığını" söyledi.

Ömer Çelik ayrıca, Cumhur İttifakı'nın adayının Erdoğan olduğunu belirterek, "Çıkmışlar mantığa sığmayacak şekilde Cumhur İttifakı adayının kim olduğunu söylüyorlar. Defalarca söyledik, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı, Recep Tayyip Erdoğan'dır. Onların yapması gereken adaylarını ifade etmeleridir. AK Parti'miz Cumhur İttifakı'mız kendi yolunda yürüyüşünü devam ettirmektedir" dedi.