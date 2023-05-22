Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı almışlardı: İskenderpaşa Cemaati’nin vakfına vergi muafiyeti

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararıyla İlksav İlim Kültür Ve Sanat Vakfı’nın 27 Nisan tarihinde vergiden muaf tutulduğu öğrenildi. 1986 yılında vakfı kuran Mahmud Esad Coşan aynı zamanda İskenderpaşa Cemaati’nin lideri. Bugün vakfın başında oğlu Nureddin Coşan bulunuyor. Cemaat, bir süredir tüm seçimler öncesinde için Cumhur İttifakı ve AKP'ye destek çağrısında bulunuyor.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı boyunca aralarında iktidara yakın TÜGVA, KADEM, Nun Eğitim ve Kültür Vakfı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın da olduğu 70’den fazla vakfa vergi muafiyeti hakkı tanıdı.

İçişleri Bakanlığı’na bağlı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün “İzin Almadan Yardım Toplama Hakkına Sahip Kuruluşlar” listesine yeni vakıflar eklendi.

Göksu'nun ağabeyine izinsiz yardım toplama hakkı

Birgün'de yer alan habere göre Esenler Belediye Başkanı AKP’li Tevfik Göksu’nun ağabeyi Mahmut Göksu’nun başkanı olduğu Yeni Dünya Vakfı’na da izinsiz yardım toplama hakkı verildi. Ayrıca, Bilal Erdoğan’ın arkadaşları ile çok sayıda AKP’linin yönetimin yer aldığı Önder İmam Hatipliler Derneği'ne de aynı hak tanındı.