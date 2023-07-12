Cumhur İttifakı'ndan İBB’nin borçlanma talebine tırpan: İki ayda ikinci ret

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) ve Özel Halk Otobüsleri (ÖHO) için 2 milyar 500 milyon liralık iç borçlanma teklifi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Meclisi’ne taşındı.

Borçlanmaya gerekçe olarak ''Gelirlerinin kısıtlı olması, giderlerinin ise hem kur etkisi hem de yüksek enflasyon rakamları ile sürekli artması'' gösterildi.

HalkTV'nin aktardığı habere göre AKP'lilerin çoğunlukta bulunduğu İBB'nin Plan ve Bütçe Komisyonuna götürülen teklifte sadece ÖHO için 1 milyar liralık borçlanma kabul gördü.

Son iki ayda ikinci engelleme

Geçen haziran ayında da Metro AŞ için 350 milyon lira sübvansiyon ödemesi yapması yönündeki teklif kabul görmememişti. AKP'lilerin çoğunlukta bulunduğu Ulaşım ve Trafik Komisyonu 350 milyonluk bu teklifi 125 milyon liraya düşürmüştü.