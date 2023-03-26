Cumhur İttifakı'na katılan Yeniden Refah Partisi'nde il başkanı istifa etti

Yeniden Refah Partisi, daha önce reddettiği Cumhur İttifakı’na katılmayı, ittifak protokollerinin teslim edilmesine saatler kala kabul etmişti.
Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı’na katılmasının ardından partinin Afyonkarahisar İl Başkanlığı görevini yürüten Gufran Çetinel, görevinden istifa ettiğini duyurdu.
İstifasını sosyal medya hesabından duyuran Çetinel, “Yeniden Refah Partisi Afyonkarahisar İl Başkanlığı görevimden inandığım değerler ile temsil ettiğim makam çeliştiği için istifa ediyorum” dedi.