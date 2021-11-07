Cumhur İttifakı'na bir parti daha mı katılacak?

AKP, MHP ve BBP ile yaptığı seçim ittifakını 2023 seçimlerine de taşımayı hedefliyor. Erdoğan, ittifakı genişletmenin yollarını arıyor.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, buna dönük ilk adımı Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’le görüşerek atmıştı. Saadet Partisi’nin Millet İttifakı içinde yer almasına karşı çıkan Asiltürk, Cumhur İttifakı'na sıcak baktığının mesajlarını da vermişti.

BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın haberine göre Asiltürk’ün 1 Ekim'de yaşamını yitirmesi bu görüşmelerin yarım kalmasına yol açtı.

Karamollaoğlu, AKP'ye mesafeli

'İttifakların seçim sathı maline girildiğinde' konuşulabileceğini sık sık dile getiren Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun ise iktidar partisine mesafeli duruşu biliniyor.

AKP, bu partinin Cumhur İttifakı'nda yer almasa da 2019’daki İstanbul seçimlerinde olduğu gibi seçimlere tek başına girmesinin de kendilerine yarayacağını hesaplıyor.

Yeniden Refah Partisi ile ittifaka sıcak bıkılıyor

Vatan Partisi ile ittifaka "Biz kendimize benzeyen partilerle ittifak yaparız" denilerek karşı çıkılırken, Fatih Erbakan’ın liderliğindeki Yeniden Refah Partisi ile ittifaka sıcak bakılıyor.

İYİP'in de Cumhur İttifakı'na katılması için geçmişte çağrı yapan AKP, Meral Akşener’in bu seçeneğe kapıları kapatması nedeniyle, bu olasılığı gündeminden çıkarmış görünüyor.