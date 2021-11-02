Cumhur İttifakı üyesi parti ittifaka mesafe koydu

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhur İttifakı'na ilişkin ilginç bir açıklama yaptı.

“Bazen genel yakıştırmalar da yapılıyor. Bir ittifak içindeyseniz bütün günahı sevabı herkese yükleniyor. Öyle bir şey yok. Biz Cumhur İttifakı’nın üyesiyiz ama hükûmetin üyesi değiliz. Hiçbir vatandaşımızın bize böyle yaklaşmasını istemeyiz. Bunu hak etmiyoruz" diyen Destici, "Hükûmetin bütün doğru işlerini destekliyoruz ama eksik, noksan işlerini düzeltmek için de mücadele ediyoruz, hatırlatma yapıyoruz, öneri veriyoruz. Bununda burada karşılığını alıyoruz. Yanlış giden bir şeyi söylüyoruz ve düzeltilmesini istiyoruz. Düzeliyor mu evet. Her şey mi hallediliyor hayır. Ama elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz" ifadesini kullandı.