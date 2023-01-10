Cumhur İttifakı ortağından seçim tarihi açıklaması: 'Kuvvetli ihtimal...'

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, seçim tarihine ilişkin, “14 Mayıs ya bir hafta öncesi ya da bir hafta sonrası benim tahminim. Kuvvetli ihtimal 14 Mayıs gibi gözüküyor” açıklamasını yaptı.

Parlamento Muhabirleri Derneği’ni ziyaret ederek TBMM’de görev yapan gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayan Destici, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

'AKP’nin HDP’yle görüşmesi zaten doğru değildi'

HDP’nin başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliği teklifi konusunda AKP ile görüşmeyi reddetmesini değerlendiren Destici, şunları söyledi:

“AKP’nin HDP’yle görüşmesi zaten doğru değildi. Hazine yardımına bloke konunca HDP görüşmeyi reddetti. Hayra vesile oldu. Başörtüsü anayasa teklifine özellikle Altılı Masa’da oturan, kendisini muhafazakar olarak kabul eden partiler buna evet vermezse onlar açısından bedelinin ağır olacağını düşünüyorum.”

'Kuvvetli ihtimalde 14 Mayıs gibi gözüküyor'

Seçim tarihine ilişkin düşüncelerini de aktaran Destici, “14 Mayıs ya bir hafta öncesi ya da bir hafta sonrası benim tahminim. Kuvvetli ihtimal 14 Mayıs gibi gözüküyor” dedi. (ANKA)