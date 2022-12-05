Cumhur İttifakı ortağı asgari ücret için rakam verdi

Asgari ücret zammının ne kadar olacağı tartışmaları sürerken bir açıklama da Cumhur İttifakı ortağı BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den geldi. Destici, asgari ücrete yüzde 50 zam yapılması gerektiğini söyledi.

Şanlıurfa'da partisinin il kongresinde konuşan Destici, "Beklentimiz enflasyon + yüzde 20 refah payı belirlenerek yani yüzde 40-50 arasında bir artış ile asgari ücretin rahatlatılması olacak" dedi.

Destici, asgari ücrete yüzde 50 zam yapılması, yani asgari ücretin 8,250 lira olması gerektiğini ifade etti.