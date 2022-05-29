Cumhur İttifakı kapatılan Atatürk Havalimanı'nda İstanbul'un fetih yıldönümünü kutladı

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kapatılan Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen "Millet Bahçesi Fidan Dikim Töreni" ve "İstanbul'un fethinin 569. yıldönümü kutlamaları"nda konuştu.

Erdoğan "İstanbul'un fethiyle, 569. yıldönümünü kutladığımız bugün aldığım resmi rakamlarla şu anda 560 bin kişi karşımda bulunuyor" dedi.

Erdoğan "Bugün İstanbul'un fethinin 569. yıldönümü. Cumhur İttifakı olarak bir aradayız. Bu yıldönümünü temsilen 569 yeniçerimiz burada. Bu demektir ki, fethin 600. yıldönümüne adadığımız 2053 vizyonumuza bir adım daha yaklaştık" ifadelerini kullandı.

Erdoğan havalimanındaki yıkıma karşı çıkanları hedef alarak "İşlerine gelince yeşil edebiyatı yaparlar, işlerine gelmeyince burada olduğu gibi asfaltperestliğe, betonperestliğe soyunurlar" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"- İnşallah 2023 hedeflerimizi hayata geçirerek 2053 vizyonumuzu adım adım inşa ederek çağımızın Bizanslarını ve entrikalarını tarihin tozlu raflarına kaldırmaya hazır mıyız? Gazanız mubarek olsun.

- Dünyanın kubbesinden gelen çatırdılar salgın hastalık, tabii afet, kıtlık, oluk oluk akan kan olarak karşımıza çıkarken biz ne diyoruz, 'durun kalabalıklar' diyoruz. Rusya Ukrayna'da durum bu mu? Bütün bu felaketler karşısında Türkiye ne yapıyor? Bu yanlış gidişe durun demenin gayreti içerisinde. Suriye, Irak, Libya'da durun diyoruz. Akdeniz'de, Ege'de durun diyoruz. Ukrayna'da, Kırım'da durun diyoruz. Bosna'da, Balkanlar'da, Karabağ, Kafkaslar, Filistin, Türkistan, Arakan'da durun duruyoruz. Bunların ülkemizdeki aparatlara da durun diyoruz.

- Akşam yalan, sabah yalan bununla bir yere varamazsınız. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Yatsı geldi geçiyor Bay Kemal. Kendine gel kendine! Senin geçmişinde olanlar gibi hani diyorlardı ya rahmetli Menderes ve arkadaşları için, uçaklar dolusu altın kaçırdılar, elmas kaçırdılar. Aynen şimdi ifadeler değişiyor mu? Aynısını bay Kemal kullanıyor.

- Bay Kemal bu yalanlar tutmayacak. İşte 150 bin lira ve 100 bin lira bir yargıdan aldık. Toplam 250 bin lira. Şimdi bunları Bay Kemal'in iftira attığı vakıflara gönderdik. Hiç olmazsa bir hayrı olsun.

- Türkiye küresel güvenlik ve ekonomik dalgalanmalar içinde kendine yol açmaya çalışırken bunu sabote edecek işler yapmayın. Operasyonlar gerçekleştirirken buna zarar verecek davranışlar sergilemeyin. 'Gidin Eset'le görüşün' diyor. Sen görüşüyorsun, yeter zaten.

- Biz Suriye'nin kuzeyinde teröristlerle mücadele ediyoruz, teröristleri yere gömüyoruz. Buralarda teröristlerin kökünü kazıyana kadar devam edeceğiz. Türkiye yeni kalkınma hamlesi başlatırken kurnazlığına sergileme kolaycılığına kaçmayın. Egemenlik haklarına yönelik tacizlere karşı tarihi haysiyet mücadelesi yürütürken mandacı zihniyeti hortlatacak atraksiyonlara yönelmeyin.

- Bu konuların Tayyip Erdoğan'ın şahsıyla, partisiyle, ittifakıyla ilgisi yoktur. Bunların hepsi Türk milletinin meselesidir. Asırlık kayıplarımızı telafi etmek, ortak hedeflerimize ulaşma meselesidir. Kendi ülkesi, milleti, devletinin derdiyle dertlenmeyen bu ülkenin siyasetçisi de aydını da sanatçısı da iş insanı da olamaz.

'Kaçacak dediğiniz kişi Tayyip Erdoğan ya...'

- İnsan biraz utanır ya. 'Kaçacak' türü akıl ve ahlak dışı hezeyanlarla bu iş hiç olmaz. İşte Erdoğan burada, Ataköy'de, ölümüne burada.

- 15 Temmuz gecesi ben milletimi nereye çağırdım? Atatürk Havalimanı’na… Milletim geldi mi oraya? Geldi. Bay Kemal, FETÖ’cülerle beraber tankların arasından Bakırköy Belediyesi’ne gitti. Orada kahvesini yudumladı. Biz ise oradan mesajımızı verdik. ‘Kaçacak’ dediğiniz kişi Tayyip Erdoğan ya… Biz vesayet güçlerinin nobranlığından, terör örgütlerinin ağababalarının ateş topu gibi üzerimize gelen saldırılarından kaçmamışız, biz savaş uçaklarının, tankların, tüfeklerin namlularından kaçmamışız.

- Biz gözümüzü burada açtık, son nefesimize kadar buradayız. Bugüne kadar bize kaçacak diyenler zoru görünce kaçtı.

- Bunlar işlerine gelince çevrecilik adına ortalığı karıştırırlar.

- İşte Beşiktaş, Çırağan… Çınar ağaçlarını nasıl kestiklerini gördünüz.

- İşlerine gelince yeşil edebiyatı yaparlar, işlerine gelmeyince burada olduğu gibi asfaltperestliğe, betonperestliğe soyunurlar.

- Onca eseri görmeyenlerin New York'ta BM binasının karşısında yükseleni görmeyenlerin, Diyanet Vakfı'nın üstlendiği vazifeyi görmeyenlerin, 21 katlı yurt binasının gerisindeki gayeyi görmeyenlerin özellikle görmelerini beklemiyoruz.

- Bu yurt binasının yapılmasından FETÖ, PKK, Ermeni ve Rum lobileri, sivil toplum kuruluşu görünümlü istihbarat aygıtları ve bir de CHP ve Bay Kemal rahatsız. Bu yurt hizmete girdiğinde ABD'ye giden gençlerimizi düşmanlar ağına düşüremeyeceklerdir. Anneler ve babalar evlatlarını huzuru kalple oraya eğitime gönderecekler.

- İnşallah bu millet bahçemizi önümüzdeki yıl bu zamanlar hizmete açmış olacağız."

Törene MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de katıldı. Bahçeli konuşmasında Atatürk Havalimanı'nda "yıkım" olmadığını "inşa ve ihya olduğunu" ileri sürdü. Atatürk adının kaldırılmasının kimsenin aklından geçmediğini savundu.