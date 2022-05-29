Bahçeli: Atatürk Havalimanı'nda heba edilmiş miras yoktur

Atatürk Havalimanı'nda "Millet Bahçesi Fidan Dikme Töreni" ve "İstanbul'un Fethi'nin 569. Yılı kutlamaları" AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin katılımıyla yapılıyor.

Kamu emekçilerine ve İstanbul'da çok sayıda okulun öğrenci ve velilerine katılma zorunluluğu getirilen törende MHP Genel Başkanı Bahçeli konuşma yaptı.

Bahçeli konuşmasında Millet Bahçesi'nin İstanbullu'nun "yaşam standartlarını yükselteceğini" savundu.

Bahçeli "Müflis ve ikiyüzlü siyasetçilerin estirdiği yalan rüzgarının tam tersine Atatürk Havalimanında yıkım, israf, heba edilmiş miras yoktur bilakis İstanbullu kardeşlerimi feraha kavuşturacak ihya ve inşa faaliyeti vardır" dedi.

Havalimanından Atatürk adının kaldırılmasınınsa kimsenin aklına gelmediğini ileri süren Bahçeli "Atatürk adının silinmesi hiç kimsenin hatırına ve gündemine gelmemiştir." ifadelerini kullandı.

'Kurumlarımızın kapılarını zorladılar, açılmadı'

"Türkiye'nin geleceğini zillet değil Cumhur tayin edecektir" diyen Bahçeli "Bir ara helalleşmekten bahsedip, kavga moduna dümen kuranlar, namzet, kifayetsiz müsterifler. Onların huzursuzluğu ve mutsuzluğu Türkiye'nin hayrına hizmettir. Kurumlarımızın kapılarını zorladılar açılmadı. Utanmadan sıkılmadan bürokrasiyi tehdit ettiler, tutmadı. AHL'den yeni Gezi çıkar mı dediler tutmadı. Boşunadır" diye konuştu.