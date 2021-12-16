Cumhur İttifakı belediyelerinden, halk ekmek büfelerine elektrik engeli

İstanbul'da Cumhur İttifakı’nın yönettiği ilçe belediyelerinin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ait Halk Ekmek büfelerine yönelik ‘girişimleri’ sürüyor. Daha önce Halk Ekmek büfelerinin kurulmasını önlemeye çalışan belediyeler, şimdi de büfeleri elektriksiz bırakıyor.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre; son yerel seçimlerde İstanbul’daki 39 ilçenin 24’ünü AKP, birini de MHP kazandı. Bu belediyeler, ekonomik krizle birlikte önlerinde metrelerce kuyruklar oluşan çok sayıda Halk Ekmek büfesine elektrik bağlanmasını engelliyor. Cumhur İttifakı’nın yönettiği bu 25 ilçede bulunan toplam 393 Halk Ekmek büfesinden 149’unun elektrik bağlantısı bulunmuyor.

Belge vermiyorlar

Mevzuata göre, Halk Ekmek büfelerine elektrik bağlanabilmesi için ilçe belediyesinin elektrik şirketine bir yazı göndererek, “büfeye elektrik bağlanmasında bir sakınca olmadığını” belirtmesi gerekiyor. Belediyeler bu yazıyı göndermediği için de büfelere elektrik bağlanamıyor. Bu nedenle Halk Ekmek büfelerinin işletmecileri soğuk havalarda ısınamıyor. Büfe işletmecisi yurttaşlar, akşam saatlerinde de havanın erken karardığını belirterek, “karanlıkta ekmek satmaya" çalıştıklarını söylüyor.

Piknik tüpüyle ısınıyor

AKP'li Üsküdar Belediyesi, 59 yaşındaki gazi Rıfat Aslan'ın işlettiği İstanbul Halk Ekmek büfesine tam 8 aydır elektrik vermiyor. Bu soğuk havalarda piknik tüpüne taktığı bir aparatla ısınmaya çalışan Aslan, “Büfemin içine iki tane küçük piknik tüpü koydum. Biriyle ısınmaya çalışıyorum, diğerinde de çay demliyorum. Akşamları hava erken kararıyor ve büfemi elektrik bağlanmadığı için aydınlatamıyorum. Isınmak için ve aydınlatma için benim elektriğe ihtiyacım var. Benimle oynayıp benim üzerimden siyaset yapmasınlar. Ben mağdurum…” dedi.

Kaldırmak istiyorlar

Üsküdar Belediyesi’ne tepki gösteren Aslan, “Büfeme elektrik bağlanabilmesi için ilçe belediyesinin elektrik şirketine bir yazı vermesi gerekiyor. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’e de gittim. İmar Müdürü’nün yanına da gittim. ‘Bu adam hâlâ geliyor mu?’ dediler. Ben fiş kesiyorum, vergi ödüyorum. Ancak büfeme elektrik bağlanmıyor. Üsküdar Belediyesi geçen aylarda da bana bir tebligat gönderdi. Büfemi bulunduğu yerden kaldırarak bir arka sokağa taşımak istiyorlar” diye konuştu.

Günde ortalama bin 500 ekmek sattığını belirten Aslan, “Yurttaşa ekmek yetiştiremiyorum. Belediyenin bu tutumu da kınıyorum ve sorunuma bir çare bulunmasını bekliyorum” ifadelerini kullandı.

1,5 yıldır elektriksiz kaldık

AKP'nin yönettiği Eyüp ilçesindeki Akşemsettin Mahallesi’nde Halk Ekmek büfesi işleten Gültaç Urak da bir buçuk yıldır büfesine elektrik bağlatabilmek için mücadele ettiğini vurgulayarak şunları anlattı:

“Başvurmadığım yer, çalmadığım kapı kalmadı. Bir buçuk yılda belki de 100 defa belediyeye gittim. Belediyedeki memurlar bile artık ‘biz sana üzülüyoruz’ dediler. Birçok kuruma dilekçe verdim ama sürekli yokuşa sürüyorlar. Son olarak büfenin yerleştirildiği alanın tapusu istediler. Büfe kaldırımda, kaldırımın tapusu nasıl bende olabilir? Bu sabah (dün) resmen titredim soğuktan. Hem akşamları karanlıkta kalıyorum hem de bu soğukta çalışıyorum. Ekmek almaya gelenler bile benim halime üzülüyor. Hem belediye hem de elektrik şirketi büfeme elektrik bağlanmasına engel oluyor. Büfeme termosta çay götürüyorum ve o çayı içerek ısınmaya çalışıyorum. Birileri bize yardımcı olsun.”

Ayaklarım donuyor

Ümraniye'de Halk Ekmek Büfesi işleten Filiz Birge de aynı dertten mustarip. AKP’li ilçe belediyesinin büfeye elektrik bağlanmasına engel olduğunu söyleyen Birge, “Karalıkta kalmamak ve ısınabilmek için elektrik istiyorum” dedi ve ekledi:

“Belediyedeki yöneticiler, ‘Bu büfe estetiğe uygun değil. Belediye başkanımız estetiğe çok önem veriyor’ dediler. Çok üşüyorum. Ellerim, ayaklarım donuyor. Ekmek almaya gelenler bile halime üzülüyor.”