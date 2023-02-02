Cumartesi Anneleri'nin davası ertelendi: Hakim izin almış

Cumartesi Anneleri’nin 700’üncü hafta eylemine yönelik polis saldırısında darp edilen ve aralarında kayıp yakınlarının da olduğu 46 kişi hakkında açılan davanın altıncı duruşması yarın görülecekti.

Hakimin izinli olması nedeniyle Cumartesi Anneleri'nin yarınki duruşmasının ertelendiği bildirildi.

Cumartesi Anneleri'nin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"03 Şubat 2023 (yarın) tarihinde Çağlayan Adliyesi 27.Ağır Ceza Mahkemesi salonunda görülecek duruşmamızın dava hakiminin 2 günlük sağlık izini kullanacağı için duruşmaya çıkmayacağını, duruşmaya arızi hakim atandığını öğrendik.

Bu durumun adil yargılanma ilkesin etkileyeceğinden endişe ettiğimiz için avukatlarımız mazeret bildirerek duruşmanın ertelemesini talep etti. Yeni duruşma tarihin netleşmesi halinde kamuoyuna duyuracağız."