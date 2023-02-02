'Yobazın tehdidi' davası sonuçlandı: Yılmaz Özdil'e beraat

"Cesetleri camilerimize sokulmasın" diyen Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ebubekir Sifil'e, "Yobazın Tehdidi" başlıklı köşe yazısında hakaret ettiği iddiasıyla 4 yıla kadar hapsi istenen Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'in beraatine karar verildi.

DHA'nın haberine göre; İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan Özdil ile şikayetçi olan Sifil katılmadı. Duruşmada söz alan Sifil'in avukatı, "Bu gibi ifadelerin suç çerçevesinden çıkarılması, köşe yazarlarına herkesi aşağılama ve sözle saldırma imkanının yargı eliyle sunulması anlamına gelir. Sanığın cezalandırılmasını talep ederiz" dedi.

Özdil'in avukatı ise, "Müvekkil, kesinlikle suç işleme kastıyla hareket etmemiştir, gazetecidir. Dolayısıyla basın ve ifade özgürlüğü çerçevesinde beraat kararı verilmesini talep ederiz" diye konuştu.

Mahkeme, suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle Özdil'in beraatına karar verdi.