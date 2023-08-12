Cumartesi Anneleri'ne yine müdahale: Çok sayıda kişi gözaltında

Cumartesi Anneleri’nin Galatasaray Meydanı’nda yapmak istediği basın açıklaması 18. kez engellendi. Eylemin 959. haftasında yine çok sayıda kişi kelepçelenerek gözaltına alındı.

Haber Merkezi

Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle 1995 yılından bu yana İstanbul Taksim'deki Galatasaray Meydanı’nda oturma eylemi yapan Cumartesi Anneleri, 959. haftada da polis engeliyle karşılaştı.

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) verdiği hak ihlali kararı Beyoğlu Kaymakamlığı'na tebliğ edilmesine rağmen Cumartesi Anneleri'nin Galatasaray Meydanı’ndaki eylemi 18. kez engellendi.

Cumartesi Anneleri'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kelepçelenerek gözaltına alınıyoruz" denildi. 

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