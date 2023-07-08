Cumartesi Anneleri'ne saldırı: Gözaltılar var

Cumartesi Anneleri’nin gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle gerçekleştirdikleri eylem, 954’üncü haftasında Galatasaray Meydanı’nda devam etti. Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) “ihlal” kararına rağmen polis ablukasında olan Galatasaray Meydanı’na yürüyen Cumartesi Anneleri polis saldırısına uğradı.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, gözaltı sonrasında açıklama yapmak isteyen milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve Ahmet Şık, polis tarafından engellendi. İki milletvekilini ablukaya alan polis, görüntü almak isteyen gazetecileri ise darp etti. Darp edilen Cem TV muhabiri Dilan Şimşek yere düşerken, bir polis Artı TV muhabiri Umut Taştan’ın boğazını sıktı.