Cumartesi Anneleri’ne 971. haftada da ablukada

Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle Galatasaray Meydanı’nda oturma eylemi yapan Cumartesi Anneleri, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) hak ihlali kararına karşın 971. hafta eyleminde de abluka altına alındı.

Gazeteci Zeynep Kuray'ın sosyal medyadan aktardığı bilgilere göre ''Cumartesi Anneleri/İnsanları Galatasaray Meydanı’nda düzenlemek istediği oturma eylemi ve basın açıklaması, AYM kararlarına rağmen 971. haftada da engellendi. Galatasaray Meydanı'nda basın açıklaması yapmak isteyen Cumartesi Anneleri ve hak savunucuları polis engellemesiyle karşılaştı.''