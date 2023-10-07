Cumartesi Anneleri'ne 967. haftada da gözaltı

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) verdiği hak ihlali kararı Beyoğlu Kaymakamlığı'na tebliğ edilmesine rağmen Cumartesi Anneleri'nin Galatasaray Meydanı’na çıkması bir kez daha polis engeline takıldı.

İstiklal Caddesi'ne çıkan bütün sokaklar barikatlarla kapatıldı. Kayıp yakını İkbal Eren, "Kaymakam, İstiklal Caddesi’nde yürümeyi de mi yasakladı?" sözleriyle yaşanan duruma tepki gösterdi.

Oğlu kaybedilen Hanife Yıldız ve insan hakları savunucusu Hatice Onaran da İstiklal Caddesi’nde yürürken, hiçbir uyarı yapılmadan gözaltına alındı. Onran ve Yıldız'ın gözaltı aracında bekletildiği öğrenildi.

967. hafta eyleminde toplam 18 kişi gözaltına alındı.

#CumartesiAnneleri967Hafta buluşmamızda 18 kişi, AYM kararlarına rağmen bir kez daha kelepçelenerek gözaltına alındı. Destek için gelenlerin arkadaşlarımızla buluşmaları engellendi.



1. Ali Ocak

2. Cem Göncü

3. Davut Arslan

4. Doğan Özkan

5. Fatma Akaltun

6. Gülseren Yoleri pic.twitter.com/J5ZqTWQQBS — Cumartesi Anneleri (@CmrtesiAnneleri) October 7, 2023

Cumartesi Anneleri'nin 25 Ağustos 2018 tarihindeki 700'üncü hafta buluşmasına düzenlenen polis müdahalesinde 23 kişi gözaltına alınmış, ardından 46 kişiye 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet' suçlamasıyla dava açılmıştı.

1995'te gözaltında kaybedilen Hasan Ocak'ın ablası Maside Ocak, 700. haftadaki polis müdahalesini AYM'ye taşımıştı. AYM 'kötü muamele' iddiasını reddederken, Anayasa'nın 34. maddesinde düzenlenen toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine hükmetti. Maside Ocak'a 13 bin 500 TL manevi tazminat ödenmesine karar vermişti.

Cumartesi Anneleri nisan ayının ilk haftasından beri cumartesi günleri Galatasaray Meydanı'na çıkmak istiyor ancak AYM’nin kararı Beyoğlu Kaymakamlığı’na tebliğ edilmesine rağmen eylemleri engellenen Cumartesi Anneleri ve hak savunucuları, polis ablukasıyla gözaltına alınıyor.