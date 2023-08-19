Cumartesi Anneleri'ne 19. kez müdahale: Gözaltına alınanlar serbest bırakıldı

Kayıp yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle 1995 yılından bu yana İstanbul Taksim'deki Galatasaray Meydanı’nda oturma eylemi yapan Cumartesi Anneleri, 960. haftada da polis engeliyle karşılaştı.

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) hak ihlali kararına rağmen toplanmasına izin verilmeyen Cumartesi Anneleri 19. kez gözaltına alındı.

Cumartesi Anneleri'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yine hukuksuzluk, yine işkence yine ters kelepçe!!!" ifadelerine yer verildi.

Gözaltına alınanlar, yaklaşık 4 saat sonra 2 farklı hastaneden serbest bırakıldı. Cumartesi Anneleri'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hukuksuzlukta ısrar bizi mücadelemizden, hakikat ve adalet talebimizden asla vazgeçiremez" denildi.