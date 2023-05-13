Cumartesi Anneleri'nden seçim kararı: Bu hafta Galatasaray Meydanı'nda yokuz

Cumartesi Anneleri, kayıp yakınları için yıllardır her cumartesi günü buluştuğu Galatasaray Meydanı'na bu hafta çıkmadı.

Cumartesi Anneleri, Anayasa Mahkemesi'nin aksi kararına rağmen idarenin yasak kararları nedeniyle her hafta 15-20 kişinin gözaltıyla sonuçlanan basın açıklamasını bu hafta dijital ortamda yapma kararı aldı. Gözaltılar nedeniyle yarın yapılacak seçimde oy kullanamama durumuyla karşı karşıya kalmamak için bu kararın alındığı belirtildi.

Dijital ortamda yapılan basın açıklamasını, Cumartesi Anneleri adına gözaltında kaybedilen gazeteci Ferhat Tepe'nin kardeşi Ayşe Tepe yaptı.

Basın açıklamasının bir bölümü şöyle:

'Oylarımız, insan hak ve özgürlüklerden yana kullanacağız'

"Yarın yapılacak olan seçimin, otoriter siyaseti ve şiddeti besleyen kutuplaştırma siyasetine son vermeye vesile olmasını diliyoruz. 14 Mayıs’ın, toplumun farklılıklarıyla bir arada, huzur ve güven içinde yaşamasını hedefleyen demokratik siyasete geçişin başlangıcı olmasını diliyoruz. Farklılıklarımızın zenginlik sayıldığı, hiç kimsenin etnik, inançsal, politik, cinsel aidiyetleri nedeniyle yok sayılmadığı, ötekileştirilmediği, zulüm görmediği bir ülke umudumuzu beslemesini diliyoruz. Bunun için yarın oylarımızı insan hak ve özgürlüklerinden yana, adaletten ve demokrasiden yana kullanacağız."

Gelecek iktidardan beklenen acil talepler

Basın açıklamasında, seçim sonrasında yönetime gelecek iktidardan acil beklenen talepler de şöyle sıralandı: