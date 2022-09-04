Cumartesi Anneleri’nden polislere suç duyurusu

Cumartesi Anneleri, 30 Ağustos Uluslararası Zorla Kaybedilenler Günü nedeniyle İstanbul Küçükçekmece'deki Altınşehir Kimsesizler Mezarlığı önünde yapılmak istenen eylemde yaşanan polis müdahalesine ilişkin açıklama yaptı.

BirGün'de yer alan habere göre, İHD İstanbul Şubesi Gözaltında Kayıplara Karşı Komisyonu Üyesi ve kayıp yakını Maside Ocak, 30 Ağustos'ta mezarlık önünde açıklama yapmak ve ardından mezarlara karanfil bırakmak istediklerini hatırlattı. Ocak, şöyle konuştu:

“Altınşehir Kimsesizler Mezarlığı’nı seçme nedenimiz, 1995 yılında gözaltında kaybedilen Hasan Ocak ve Rıdvan Karakoç’un işkence izleri taşıyan bedenlerine aylar sonra burada ulaşmış olmamızdı. 90’lı yıllarda İstanbul’da gözaltında kaybedilenlerin tıpkı Hasan ve Rıdvan gibi ‘kimliği meçhul’ kişi olarak Altınşehir’e defnedilmiş olma ihtimalleriydi. Ağır silahlı polisler TOMA ve gözaltı aracıyla açıklama yaptırmamak için mezarlıkta konuşlandı. Mezarlık girişine yöneldiğimizde, bizleri bir polis ordusu karşıladı ve ablukaya aldı. Kayıp yakınlarına müdahale eden kolluk güçlerinin başında, daha önce çok sayıda barışçıl gösteri hakkı kullanımı sırasında provokatif tavırları ve görev sınırlarını aşan müdahaleleriyle bilinen İstanbul Güvenlik Şube Müdürü Hanifi Zengin bulunuyordu.”

Dağılma kararına rağmen Emniyet Müdürü Hanifi Zengin’in keyfi olarak gözaltı kararı verdiğini ifade eden Ocak, “Dağılması engellenen 14 kişi ‘Niye dağılmadınız’ suçlamasıyla kelepçelenerek gözaltına alınıp, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube’ye götürüldük” dedi. Polisler hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını aktaran Ocak, “Ülkeyi anayasasızlaştırmak suçtur ne kayıplar mücadelesinden ne de haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz” diye konuştu.