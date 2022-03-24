Cumartesi Anneleri'nden 'Cumartesi İnsanları' açıklaması

Cumartesi Anneleri'nin resmi Twitter hesabından, "Cumartesi İnsanları" başlıklı bir haberin tartışma konusu olması sonrası açıklama yapıldı.

"Bizler devletin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınarak kaybedilen insanların aileleri ve insan hakları savunucuları olarak 27 Mayıs 1995 tarihinde 'Kayıplarımızı İstiyoruz' diyerek Galatasaray’a çıktık. Kendimize 'Cumartesi İnsanları' dedik" ifadesinin yer aldığı açıklamada, şöyle denildi:

"Çünkü Galatasaray Meydanı’na gelen sadece kayıpların anneleri değildi; eşleri, kardeşleri, evlatları, babaları, akrabaları ve hak savunucularıydı. Kendimize "Cumartesi İnsanları" desek de basın Plaza de Mayo Anneleri’nden hareketle bize “Cumartesi Anneleri” dedi.

Kamuoyu da Cumartesi Anneleri ismini bize daha çok yakıştırdı. Zamanla biz de kendimizi "Cumartesi Anneleri ve Cumartesi İnsanları" olarak ifade ettik.

Dilerdik ki, Galatasaray Meydanı’nın bize yasaklanması ve hakkımızda açılan davanın hukuksuzluğu ile gündeme gelelim.

Tartışma yürütenlerin iyi niyetinden şüphe duymuyoruz ama taleplerimizi kamuoyuna taşıyan bir gazetenin bizim üzerimizden eleştirilmesine de gönlümüz razı değil. Herkesin yaşadığımız hukuksuzlukları daha çok gündeme getirerek sesimize ses katmasını diliyoruz."