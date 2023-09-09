Cumartesi Anneleri yine gözaltına alındı

Cumartesi Anneleri/İnsanları'nın Anayasa Mahkemesi'nin "ihlal" kararlarına rağmen, Galatasaray Meydanı'nda basın açıklaması yapması bu hafta da engellendi.

Cumartesi Anneleri 963’üncü hafta eyleminde yine gözaltına alındı. Cumartesi Anneleri'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Hasan Ocak'ın ağabeyi Ali Ocak'ın da darp edilerek ve ters kelepçe takılarak gözaltına alındığı belirtildi.

Cumartesi Anneleri'nin X hesabından yapılan paylaşımlarda "Anayasa Mahkemesi'nin "ihlal" kararlarına rağmen, Galatasaray Meydanı'nda basın açıklaması yapmamız bu hafta da engellendi. Mezar yerine Galatasaray Meydanı'na bırakmak istediğimiz karanfiller, polis postallarıyla ezildi. Gözaltına alma kararı ancak kişinin bir suç işlediğini gösteren güçlü delillerin bulunması halinde verilebilir. Ortada gözaltına alınma tedbirini gerektiren bir suç yokken neden gözaltına alınıyoruz?" denildi.