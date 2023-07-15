Cumartesi Anneleri yine gözaltına alındı

Cumartesi Anneleri'nin gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle gerçekleştirdikleri eylem 955'inci haftasında devam etti.

Galatasaray Meydanı’na yürüyen Cumartesi Anneleri'ni Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) 'ihlal' kararına rağmen engelleyen polis, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

'Ateş topuna dönen gözaltı araçlarındaki arkadaşlarımız bir an önce serbest bırakılsın'

Cumartesi Anneleri'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Galatasaray Meydanı'na erişemeden, Meşrutiyet Caddesi girişinde engellenerek hukuksuzca gözaltına alınıyoruz. Her hafta ateş topuna dönen gözaltı araçlarında saatlerce bekletilen arkadaşlarımız, bir an önce serbest bırakılsın! Sıcaklığın 33° olduğu bugün arkadaşlarımızın sağlığından devlet yetkilileri sorumludur" ifadelerine yer verildi.