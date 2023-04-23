Cumartesi Anneleri eyleminde kolu kırılan Aydoğan’a 60 bin TL tazminat ödenecek

Cumartesi Anneleri’nin eylemlerinin 700’ncü haftasında İstanbul Galatasaray Meydanı’nın karşısında bulunan Hazzopulo Pasajı’nda gerçekleşen polis saldırısında kolu kırılan Aydın Aydoğan, yaptığı suç duyurusuna takipsizlik kararı verilmesinin ardından konuyu Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşımıştı.

AYM, konuya ilişkin Aydoğan’ın lehine bir karar verdi. Söz konusu kararda kötü muamele yasağının ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna vurgu yapılırken Aydoğan’a 60 bin TL manevi tazminat ödenmesine karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunan Aydoğan, “Söz konusu kararla birlikte davada adı geçen polislerin yargılanmasının önü açıldı. Bu dosya yeniden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilecek ve polislerin bulunup yargılanmasını sağlanacak” dedi.

Cumartesi Anneleri’nin hak arama mücadelesinin önemini vurgulayan Aydoğan, “Siyasi iradenin hukuk üzerindeki baskısını bu davadan anlayabiliyoruz. Olayın yaşandığı dönemde yetkililer dosyayı incelmeye dahi gerek duymadan ‘soruşturmaya gerek yok’ dedi. Ancak bugün AYM’den böyle bir karar çıktı. AYM’nin verdiği bu karar aslında kayıp yakınlarını arayan ve tüm Cumartesi insanlarının bir zaferidir” ifadelerini kullandı.