Cumartesi Anneleri bir kez daha gözaltına alındı

Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle 945’inci kez bir araya gelen Cumartesi Anneleri AYM'nin ikinci 'hak ihlali' kararına rağmen bir kez daha gözaltına alındı.

Cumartesi Anneleri'nin sosyal medya hesabındna yapılan açıklamaya göre, gözaltına alınan isimler şöyle:

Hanife Yıldız, Mikail Kırbayır, İrfan Bilgin, Maside Ocak, Hasan Karakoç, Faruk Eren, Filiz Karakuş, Sebla Arcan, Şebnem Korur Fincancı, Gülseren Yoleri, Ümit Efe, Leman Yurtsever, Meryem Göktepe, Gamze Hızlı, Mümtaz Murat Kök, Meriç Eyüboğlu, Erhan Pekçe, Sinan Gökçen, Ali Tosun, Yaşar Demircan, Döne Gevher, Nimet Tanrıkulu, Hilmiye Öz.

Gözaltına alınanlar arasında DİSK Basın İş Genel Başkanı Faruk Eren'in yer aldığı belirtildi.