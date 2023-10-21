Cumartesi Anneleri AYM kararlarına rağmen 28’inci kez gözaltında

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) verdiği hak ihlali kararı Beyoğlu Kaymakamlığı'na tebliğ edilmesine rağmen Cumartesi Anneleri'nin Galatasaray Meydanı’na çıkması 968'inci haftada da polis engeline takıldı.

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) verdiği hak ihlali kararı Beyoğlu Kaymakamlığı'na tebliğ edilmesine rağmen Cumartesi Anneleri'nin Galatasaray Meydanı’na çıkması 28'inci kez polis tarafından engellendi ve Cumartesi Anneleri hak savunucuları gözaltına alındı.

#CumartesiAnneleri969Hafta buluşmamızda 26 kişi, AYM kararlarına rağmen bir kez daha kelepçelenerek gözaltına alındı. Destek için gelenlerin arkadaşlarımızla buluşmaları engellendi.

Mikail Kırbayır

Gülseren Yoleri

Besna Tosun

Ali Newroz Tosun

İrfan Bilgin

Maside Ocak

Eren Keskin pic.twitter.com/vkT78LYonZ — Cumartesi Anneleri (@CmrtesiAnneleri) October 21, 2023

Cumartesi Anneleri'nin 25 Ağustos 2018 tarihindeki 700'üncü hafta buluşmasına düzenlenen polis müdahalesinde 23 kişi gözaltına alınmış, ardından 46 kişiye 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet' suçlamasıyla dava açılmıştı.

1995'te gözaltında kaybedilen Hasan Ocak'ın ablası Maside Ocak, 700. haftadaki polis müdahalesini AYM'ye taşımıştı. AYM 'kötü muamele' iddiasını reddederken, Anayasa'nın 34. maddesinde düzenlenen toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine hükmetti. Maside Ocak'a 13 bin 500 TL manevi tazminat ödenmesine karar vermişti.

Cumartesi Anneleri nisan ayının ilk haftasından beri cumartesi günleri Galatasaray Meydanı'na çıkmak istiyor ancak AYM’nin kararı Beyoğlu Kaymakamlığı’na tebliğ edilmesine rağmen eylemleri engellenen Cumartesi Anneleri ve hak savunucuları, polis ablukasıyla gözaltına alınıyor.