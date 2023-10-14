Cumartesi Anneleri AYM kararlarına rağmen 27’nci kez gözaltına alındı

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) verdiği hak ihlali kararı Beyoğlu Kaymakamlığı'na tebliğ edilmesine rağmen Cumartesi Anneleri'nin Galatasaray Meydanı’na çıkması 967'nci haftada da polis engeline takıldı.

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) verdiği hak ihlali kararı Beyoğlu Kaymakamlığı'na tebliğ edilmesine rağmen Cumartesi Anneleri'nin Galatasaray Meydanı’na çıkması 27'inci kez polis tarafından engellendi ve Cumartesi Anneleri hak savunucuları gözaltına alındı.

Görev ve yetkisini anayasal sınırlar içerisinde kullanmak zorunda olan Beyoğlu Kaymakamı ve İstanbul Emniyet Müdürü Anayasayı ve AYM kararlarını neden tanımıyor?#CumartesiAnneleri968Hafta pic.twitter.com/8vmUo03pZD — Cumartesi Anneleri (@CmrtesiAnneleri) October 14, 2023

Cumartesi Anneleri'nin 25 Ağustos 2018 tarihindeki 700'üncü hafta buluşmasına düzenlenen polis müdahalesinde 23 kişi gözaltına alınmış, ardından 46 kişiye 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet' suçlamasıyla dava açılmıştı.

1995'te gözaltında kaybedilen Hasan Ocak'ın ablası Maside Ocak, 700. haftadaki polis müdahalesini AYM'ye taşımıştı. AYM 'kötü muamele' iddiasını reddederken, Anayasa'nın 34. maddesinde düzenlenen toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine hükmetti. Maside Ocak'a 13 bin 500 TL manevi tazminat ödenmesine karar vermişti.

Cumartesi Anneleri nisan ayının ilk haftasından beri cumartesi günleri Galatasaray Meydanı'na çıkmak istiyor ancak AYM’nin kararı Beyoğlu Kaymakamlığı’na tebliğ edilmesine rağmen eylemleri engellenen Cumartesi Anneleri ve hak savunucuları, polis ablukasıyla gözaltına alınıyor.