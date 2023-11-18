Cumartesi Anneleri 973'ncü haftasında Galatasaray Meydanı'nda

Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle Galatasaray Meydanı’nda oturma eylemi yapan Cumartesi Anneleri'ne 5 yılın ardından ilk kez geçen hafta polis müdahalesi yapılmamıştı.
Cumartesi Anneleri, 973'ncü hafta eylemindeyse kötü hava şartlarına aldırmadan eylemlerini gerçekleştirdi.
Cumartesi Anneleri Galatasaray Meydanı’na karanfil bıraktı ve açıklama yaptı.
Sosyal medya hesaplarında ise şu notu düştü:
''Nihat Aydoğan Nerede demek için Cumartesi Anneleri 973'ncü haftamızda Galatasaraydayız.''