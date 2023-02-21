Cuma hutbesinde Haluk Levent'i hedef almıştı: Diyanet İşleri Başkanı'ndan açıklama

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur 500 milyar bağışladı. İşte 500 milyarlık adamsınız, yapacağınız hepsi bu. Kusura bakma Haluk Levent, ben de bugün 500 milyarı bağışlarım'' diye açıklama yapan kişinin imam olmadığını söyledi.

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "Hiçbir yere sığamamak" başlıklı yazısında Erbaş'ın; Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'u cuma hutbesinde hedef alan ve imam olduğu iddia edilen kişi hakkındaki sözlerine yer verdi.

Hakan'ın yazsındaki ilgili kısım şöyle:

"Bir video geçtiğimiz günlerin gündemindeydi. Şöyle bir video: Cami gibi bir yer. Vaaz veren bir hoca. Hoca açmış ağzını, yummuş gözünü. Haluk Levent’e, Oğuzhan Uğur’a saydırıyor.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Ali Erbaş, dün bir mesaj attı bana. Mesajda şunlar yazıyordu: 'Birkaç gün önce Haluk Levent ile ilgili konuşma yapan kişi bir imam değil, İstanbul’daki bir organize sanayide çalışan bir fabrika işçisi. En kalbi selam ve muhabbetlerimle. Allah’a emanet olunuz.'

'Burası ne cami ne de mescit'

Ben de Ali Erbaş’a bir mesajla şu soruyu sordum: 'Bir fabrika işçisi, nasıl olur da camide vaaz verir?'

Ali Erbaş’ın buna yanıtı şu oldu:

'Araştırdık Ahmet Bey. Burası ne cami ne de mescit. Fabrikada işçilerin namaz kılması için hazırlanan bir mekân imiş. Beylikdüzü’nde bir OSB olduğunu saptadık. Burası özel mülk sayılıyor. Bizim Diyanet olarak müdahale yetkimiz yok maalesef."