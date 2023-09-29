Çukurova ve Seyhan belediyelerine 'rüşvet' operasyonu: 60 gözaltı

Adana'da "rüşvet" iddiası üzerine CHP'li Seyhan ve Çukurova belediyelerine operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 60'a yükseldi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şubesi ekipleri, Seyhan ve Çukurova belediyelerinde "imar usulsüzlüğü" yapıldığı iddiası üzerine araştırma başlattı.

Ekipler yaptıkları çalışmayla çıkar amaçlı suç örgütü oluşumu içinde hareket ederek “rüşvet” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlarına karıştıkları öne sürülen 61 kişiye yönelik operasyon düzenledi. Bu kapsamda ekipler her iki belediyede ve 61 şüphelinin adreslerinde sabah saatlerinde arama yaptı.

Operasyon kapsamında, Çukurova Belediyesi eski başkan yardımcısı, eski imar müdürü ve görevdeki imar müdürü, Seyhan Belediyesi başkan yardımcısı ve imar müdürü ile belediye personelinin de arasında olduğu 60 şüpheli gözaltına alındı.

Taşınmazlar hakkında tedbir kararı

Ekipler, zanlıların adreslerinde bulunan 1 kilo 980 gram has altın, 1 kilogram gümüş külçe, piyasa değeri yaklaşık 4 milyon 100 bin lira olan ziynet eşyası, 11 bin 370 dolar, 5 bin 700 avro, 17 bin 50 lira ve bir tabancaya el koydu.

Öte yandan, suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarının satışının önlenmesi amacıyla mahkemece şüphelilere ait 112 taşınmaz ve 37 araca yönelik tedbir kararı uygulandı.

Adresinde bulunamayan bir zanlıyı yakalamaya yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Belediye Başkanı Çetin: Operasyon bazı memurlara yönelik

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, sabah saatlerinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Suçlamaların kurumsal değil, bazı memurlarla ilgili kişisel olduğunu dile getiren Çetin, “Başımız dik, alnımız ak görevimizin başındayız. Yaşanan durumun benimle ya da belediyemizin hükmü şahsiyetiyle herhangi bir ilgisi yoktur. Rüşvet iddialarıyla ilgili olarak bazı memurlar suçlanmaktadır ve bu suçlamalar kurumsal değil kişisel olarak yapılmaktadır. Göreve geldiğimiz günden bu yana yolsuzlukla, rüşvetle ve suistimalle en büyük mücadeleyi biz yapıyoruz. Bunu da herkes biliyor. Adeta bir emniyet müdürü gibi bu tür işlerin peşine düşüyoruz ve kimseye taviz vermiyoruz” dedi.

Belediyede inceleme yapılan belgelerde herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığını belirten Çetin, "Polis de zaten ‘suç unsuruna rastlanmamıştır’ şeklinde tutanak tutmuştur. Herhangi bir belgeyi de götürmemiştir. Bizler işimizi düzgün yapmanın vicdani rahatlığı içinde görevimizin başındayız. Aynı zamanda birlikte çalıştığımız mesai arkadaşlarımıza güveniyoruz, onların böyle bir suç işlediğine inanmıyoruz” diye konuştu.