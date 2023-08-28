Çukurova Üniversitesi'nde yemekhane ücretine yüzde 200 oranında zam

Çukurova Üniversitesi'nde yemekhane ücretlerine yüzde 200 oranında zam yapıldı.

Çukurova Üniversitesi yönetimi tarafından yapılan açıklamaya göre daha önce öğrenciler için 2 TL olan bir öğün yemek fiyatı 6 TL'ye, ikinci öğünün fiyatı ise 32 TL'ye çıkarıldı.

Yemekhane zammı öğrenci yemek fiyatlarına yüzde 200 oranında yansıtılırken akademik ve idari personelin yemek fiyatlarına da yüzde 100 oranında yansıtıldı.

Çukurova Üniversitesi Merkezi Kafeterya 2023 yılı için belirlenen yemek fiyatları şu şekilde oldu: