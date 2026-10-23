Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, Adana Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay'ın görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Bakanlığın açıklamasına göre karar, Kozay'ın belediyede ve belediyeye bağlı Çukurova İmar İnşaat İnsan Kaynakları A.Ş. bünyesinde yürütülen işlemlere ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından alındı. Soruşturmada çeşitli ihale ve doğrudan temin işlemleri, personel istihdamı ve hakediş ödemelerinde usulsüzlük yapıldığı, kamu kaynaklarının hukuka aykırı kullanıldığı iddiaları inceleniyor.

Bakanlık, görevden uzaklaştırma kararının Anayasa'nın 127'nci maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici tedbir olarak alındığını bildirdi.

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49 kişi gözaltına alınmıştı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 19 Ekim'de operasyon düzenlenmişti. Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay ve önceki dönem Belediye Başkanı Soner Çetin'in de aralarında bulunduğu 49 kişi gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında, belediyeye bağlı şirket üzerinden yapılan alımlarda Kamu İhale Kanunu'ndaki istisna hükümlerinin usulsüz kullanıldığı, belediyeden iş alan yüklenicilerden hakediş ödemeleri karşılığında rüşvet alındığı ve bazı personelin fiilen işe gitmediği halde maaş aldığı iddiaları gündeme geldi.

Kozay, Soner Çetin ve bazı belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 34 kişi tutuklandı; 15 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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