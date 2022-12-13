Cübbeli’nin Yusuf Ziya Gümüşel'i övdüğü görüntüler ortaya çıktı

Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındaki kızını 'evlendirerek' istismara maruz bırakması gündemdeyken, "Cübbeli Ahmet" olarak da bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün Gümüşel'i övdüğü görüntüler ortaya çıktı.

Hiranur Vakfı'nda çekildiği iddia edilen videoda Ünlü'nün Yusuf Ziya Gümüşel hakkında övgüler dizdiği görüntüler kaydedildi.

Cübbeli Ahmet, olayın ortaya çıkması sonrası "Hangi kurumda, kuruluşta böyle namussuzluklara alet olan varsa haysiyetsizdir, şerefsizdir. Ben adam ayırmadan toptanına gider yapıyorum" ifadelerini kullanmıştı.