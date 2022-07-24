Cübbeli'nin kasetlerini gündeme getiren selefi Ebu Haris saldırıya uğradı

İsmailağa Cemaati'nin şeyhi Mahmut Ustaosmanoğlu’nun ölümünün ardından başlayan 'post' Kavgası sürüyor. Post kavgasının ardından 'kasetler' ile tehdit edilen Cübbeli Ahmet'in kasetlerinin Fatih Altaylı'ya İsmailağacıların tarafından verildiği iddia edilmişti.

'Fatih Altaylı'ya kasetleri İsmailağacılar verdi'

Türkiye’deki Selefi örgütlerin başında gelen "Ebu Haris" lakaplı Ramazan Oral, YouTube’da yaptığı yayında cübbelinin kasetlerini İsmailağacıların verdiğini iddia ederek şunları söylemişti:

"Habertürk’te yapılan programda ismim iki veya üç defa anıldı. Bu dönemdeki gazeteciliğin Firavun’un hanedanlığının zalimliğini zulmünü örtbas edilmek için kullanıldığını biliyorum… Fatih Altaylı’ya sarıklı adamların İsmailağa’dan gelip 2009 veya 2010’daki o cinsel ilişkili görüntülerini birebir kendisine verdiğini biliyorum. Fatih Altaylı’nın Cübbeli’yi arayıp ‘Ey Cübbeli elimde böyle kasetler var’ dediğinde Cübbeli’nin panik ile ‘Oram buram görünüyor mu?’ diye söylediğini biliyorum. Fatih Altaylı’nın onu davet edip Cübbeli’nin teğvillerini dinlediğini biliyorum. Hatta kendisinin (Fatih Altaylı) 'Ben senden daha Müslümanım' dediğini biliyorum. İsmailağa Cemaati’nin yeğeninin süreci, kasetler gerçektir ve sen rezil olacaksın. Hem icazet meselesi gerçektir. Sıradan bir icazet değildir. Mahmut şeyh efendine ihanettir ve senin başka kadınlarla görüntülerin yayınlanacak. Sen kepaze olacaksın."

'Davetimiz bunları rahatsız etmiş'

Ebu Haris lakaplı selefi Ramazan Oral, sosyal medya aracı YouTube'dan yaptığı açıklamada bir aydır tehdit edildiğini bugün saldırı ile sonuçlandığını ifade ederek şunları söyledi:

"Evimin önünde haince bir saldırıya uğradım. Arkam dönük aracın koltuğu ile uğraşırken bacaklarıma 10-12 tane sıkıldı. Altı tane mermi isabet etti. Bir de üç tane vatandaş vurulmuş. Gelişigüzel sıktıkları için... Gerçekten davetimiz bunları rahatsız etmiş. Saltanat karını sallamış. Bir aydır tehdit ediyorlardı."