Cübbeli'den Erdoğan’a: Bu ekonomiyi Nas diye sürdürürsen 'Kuran bizi batırdı' diyecekler

Habertürk yazarı Fatih Altaylı bugünkü köşesinde, kamuoyunca ‘Cübbeli Ahmet’ olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü’nün, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın faizle ilgili, “Bu konuda Nas ortada, Nas ortada olduğuna göre sana bana ne oluyor” sözlerine ilişkin değerlendirmesini aktardı.
Yazıya göre Ünlü, “Fatih Bey, Nas anladık da burası şeriat devleti mi! Şeriat devleti ilan edildiyse ona göre davransınlar. Yarım Nas olmaz. Madem öyle 1 bile faiz vermeyeceksin. Devlet de 1 bile faiz almayacak. Nas’ın azı çoğu olmaz. Yarım yamalak Nas da olmaz” ifadelerini kullandı.
Altaylı, Cübbeli Ahmet’le telefonda gerçekleştirdiği görüşmesini yazısında şöyle aktardı: