Cübbeli Ahmet'ten ekonomi yorumu: Ekonominin bozuk olması günahları engelleyici bir şey

Türkiye ekonomisine dair açıklamada bulunan kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, "Her şeye zam geliyorsa senin de günaha bulaşma riskin azalıyor" dedi.

Youtube kanalı üzerinden yayımladığı "Haftanın Sohbeti 24 Kasım 2022" başlıklı videoda konuşan Ünlü, "Ekonominin bozuk olması günahları çok engelleyici bir şey. İçki pahalı, kumar pahalı, zina pahalı. Onlara da zam geliyordur herhalde. Fahişelerin fiyatından haberim yok" dedi.

Ünlü sözlerine şöyle devam etti:

"Her şeye zam geliyorsa senin de bu günaha bulaşma riskin azalıyor. Efendi çok okurdu bunu, 'Allah bir adamı koruyacaksa imkan vermez buldurmaz' derdi. Günahlara karşı eğilim çoğalıyor ama imkan azalıyor. Bu manada iyi bir şey. Allah bir adamı korumak istiyorsa ona imkan vermez."