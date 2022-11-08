Cübbeli Ahmet'ten Canan Kaftancıoğlu hakkında suç duyurusu

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, İstanbul Ticaret Odası (İTO) seçimleri öncesinde mevcut başkan Şekip Avdagiç'e destek çağrısında bulunmuş, Avdagiç'e karşı CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve ekibinin bir adayının olduğunu öne sürmüştü. Ünlü, "Kaftancıoğlu tarafının desteklediği aday kazanırsa meydana gelecek bütün günahlara ortak olursunuz" demişti.

Kaftancıoğlu'ndan yanıt: Jetskiye ters binip kaçmak yok

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da Ünlü’nün bu sözlerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt vermişti.

Kaftancıoğlu, "Görünen Nükteli Ahmet Hoca ve destekledikleri zor durumda:)) Nükteli ve benzerlerine haksız ihale, iş vermenin sevap kabul edildiği zeminde akıl, ahlak, adalet zemininde kalmanın günah sayılması çok anlaşılır. Nükteli Jetski’ye ters binip kaçmak yok ama Mavi mavi masmavi:))" ve “Nükteli birazdan Kaftancı’nın yazdıklarını beğenmek şu kadar, Rt etmek ise bu kadar günah diyerek fetva verebilir, uyarmadı demeyin:) Papucumun cübbelisi” şeklinde paylaşım yapmıştı.

T24'ün haberine göre, Kaftancıoğlu’nun bu paylaşımı sonrası Ünlü, avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu dilekçesinde Kaftancıoğlu’nun, Ünlü’ye "hakaret ettiği" öne sürülerek hakkında dava açılması istendi.